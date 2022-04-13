Крупномасштабное наступление армии РФ на юг и восток Украины может произойти в ближайшие десять дней.

Такое мнение высказал официальный представитель французского военного ведомства полковник Паскаль Ланни, сообщает CNN.

По словам спикера, россияне даже могут дойти до реки Днепр при благополучных для них обстоятельствах.

"В течение следующих нескольких дней, дней десяти или около того, Россия может возобновить свои усилия, начав широкомасштабное наступление на востоке и юге, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области… или даже продвинуться до Днепра, если позволяют ее возможности", - сказал Ланни.

О том, что армия России готова к наступлению в Донецкой и Запорожской областях, сообщил в вечерней сводке 13 апреля Генштаб ВСУ.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал людей из Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, поскольку битва за Донбасс будет тяжелой. При этом Ермак попросил граждан, проживающих в этих регионах, не медлить с отъездом в безопасные области.

Между тем в Верховной Раде анонсировали продление военного положения после 25 апреля.