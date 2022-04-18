В Луганской области войска РФ нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь пожара достигла 2400 кв. м. Также в регионе в результате обстрелов вспыхнули не менее 15 жилых домов.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля, ночью они стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственные постройки, лесная подстилка.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе президента "Большая стройка" спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 кв. м. Спасатели на месте – пытаются локализовать пламя", - сообщил Гайдай.

По его данным, также пострадали жилые массивы в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

По меньшей мере два человека погибли и четыре пострадали в результате обстрела города Золотое. Кроме того, повреждены еще несколько домов в этом населенном пункте. Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной громады.

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