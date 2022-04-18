Президент России Владимир Путин хочет захватить Донбасс, чтобы его вторжение в Украину не выглядело как исторический провал после неудачи на остальных направлениях.

Об этом пишет CNN.

Аналитики издания считают, что победа России в регионе шокирует Запад, но может спасти военные цели Путина, а поражение может закрепить его вторжение как историческую неудачу.

В любом случае, это почти наверняка приведет к еще большему опустошению Донбасса, исторически и культурно значимого места, близость которого к России во многом определила его бурное существование.

Также в издании считают, что, несмотря на обретение независимости вместе с остальной Украиной в 1991 году, Донбасс сохранил свое место в сознании российского руководства.

В частности, эксперты вспоминают знаменитый советский пропагандистский плакат 1921 года, который называл Донбасс "сердцем России", изображая этот регион как бьющийся орган с сосудами, протянувшимися через всю Российскую империю. До этого регион входил в понятие "Новороссия" или "Новая Россия". И этот исторический образ все еще может сохраняться в собственном мировоззрении Путина, полагают эксперты.

Также Путин вынашивает проект возрождения СССР, который не мог быть предпринят без усилий по возвращению Донбасса, учитывая его эмоциональный резонанс как промышленного хребта Российской империи.

Еще одной целью является попытка сохранить лицо перед избирателями Путина.

"Есть все шансы, что Путин сейчас приступит к тому, чтобы фактически разделить Украину; это даст ему достаточно, чтобы заявить о победе внутри страны и успокоить своих критиков, говорящих о неудачном вторжении", — сказал Самир Пури, старший научный сотрудник городского управления. безопасности и гибридной войны в Международном институте стратегических исследований (IISS), который работал наблюдателем за прекращением огня на Донбассе с 2014 по 2015 год.

Он считает, что захват Донбасса может рассматриваться как "утешительный приз" после провала попытки захватить Киев.

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