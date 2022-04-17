Российская армия не торопится начать наступление на Донбассе, пытаясь его как следует подготовить, наученная предыдущим опытом. Кроме того, наступлению также мешают ВСУ, которые активно противостоят врагу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эмире национального телемарафона.

"То есть они готовы, накапливают там свои силы, людей, медицинские структуры, боеприпасы, провиант, потому что они уже научены, что их люди здесь голодали, остались без ничего. Они все это готовят, но им не удается начать второй агрессивный этап, потому что Вооруженные силы Украины их сдерживают", - сказала Маляр.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.