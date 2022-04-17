В ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви папа Франциск осудил войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы все молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что вы пережили много страданий. Мы можем лишь предложить вам нашу поддержку, наши молитвы и сказать: "Мужайтесь, мы вместе с вами", - сказал Франциск.

В конце проповеди он также произнес пасхальное приветствие "Христос воскрес!" на украинском языке.

На службе присутствовал мэр украинского Мелитополя Иван Федоров, который в марте был захвачен российскими войсками, но позже отпущен в ходе обмена пленными.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.