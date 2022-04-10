Папа Римский Франциск во время мессы по случаю Вербного воскресенья в Ватикане 10 апреля сравнил войну в Украине со страстями Господними.

"Христос снова прибит к кресту в безумии войны", - заявил он во время проповеди.

Об этом сообщает Vatican News.

Богослужение началось у обелиска посреди площади Святого Петра в Ватикане благословением пальмовых и оливковых ветвей и процессийным шествием в память о въезде Иисуса в Иерусалим.

Святейший Отец призвал задуматься над самой трудной Божьей заповедью - любовью к врагам, а также словами Христа о прощении, которые Иисус сказал, когда его распинали на кресте, испытывая невероятную боль, молясь о прощении для тех, кто ее причиняет. "Он не корит палачей, не угрожает Божьей карой, но молится за них", - сказал Папа.

Далее Франциск обратил внимание на слова Иисуса: "Отче, прости им, потому что не ведают, что творят". В то же время Папа подчеркнул, что тот, кто применяет насилие, "уже ничего больше не знает о Боге, который является Отцом, и о других, которые являются братьями".

Ранее Папа Римский раскритиковал Путина за войну в Украине.

Также мы писали, что Франциск может приехать в Украину, но сомневается, стоит ли это делать во время войны.