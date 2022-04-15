Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил европейским союзникам американский прогноз, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Многие собеседники издания подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война, но несколько официальных лиц заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он будет преследовать дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Ранее в США прогнозировали, что война в Украине растянется на несколько лет.

И советник главы ОП Алексей Арестович считает, что война с Россией будет длиться до 2035 года и посоветовал уезжать из Украины всем, кто не готов так долго жить в состоянии войны.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.