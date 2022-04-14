В Министерстве иностранных дел Польши заявили о готовности к войне с Россией.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, — это будет красная линия для всех нас", - заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью ТСН.

По его словам, если Путин "начнет какую-то агрессию" в отношении Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии (если она будет в составе Альянса), "это будет красная линия для всех" в НАТО.

"Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин больше никогда не начал никакой агрессии", - заявил он.

Ранее мы писали, что президенты Польши и трёх стран Балтии встретились с Зеленским и съездили с премьером в разрушенную Бородянку.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.