В Украину приехали президент Польши Анджей Дуда и его коллеги Алар Карис (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс (Латвия). Они уже встретились в Киеве с Владимиром Зеленским и съездили в Бородянку с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После встречи с Зеленским президенты соседних стран вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем направились в разрушенную Бородянку.

Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

"Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Вдоль дорог - расстрелянные и сожженные автомобили. На многих - надпись "Дети". Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, совершаемых на украинской земле. Говорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну", - написал Шмыгаль.

Глава Кабмин призвал направить арестованные средства и собственность России за рубежом на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры в Украине.

В это время в Бородянке сейчас обустраивают временный проезд по разрушенному мосту.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.