Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латви: Гитанас Науседа, Анджей Дуда, Алар Карис и Эгилс Левитс прибыли в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента в Twitter-аккаунте.

В Киеве они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, литовский президент заявил, что лидеры стран едут в Киев "с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи". Сообщалось, что стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против РФ.

Также мы писали, что недавно с визитом в Украине был премьер-министр Британии Джонсон.

Кроме того, сообщали, что вместо президента ФРГ Штайнмайера в Киев пригласили канцлера Шольца

Вместе с тем, Макрон пока не торопится ехать в Киев, поскольку не хочет "идти на поводу у моды". А ранее он говорил, что не планирует ехать в украинскую столицу, пока не будет реальной перспективы организовать диалог Зеленского и Путина.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.