Канцлера Олафа Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире немецкого телеканала ProSieben во вторник, 12 апреля.

"Мы сообщили, что наш президент и наше правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", - сказал Мельник.

Темой визита Шольца в Украину должны стать поставки тяжелого вооружения для отражения российской агрессии, сообщил Мельник.

Накануне немецкий Bild прогнозировал такой сценарий, объясняя это личным отказом Зеленского из-за близости Штайнмайера к Путину. Позже Штайнмайер сам подтвердил отказ журналистам во время визита в Варшаву.

По словам Штайнмайера, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему совместно с балтийскими коллегами посетить Киев.

"Я был готов это сделать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - отметил он.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.