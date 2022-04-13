Президенты Польши и стран Балтии едут в Киев, чтобы встретиться с Зеленским
Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латви: Гитанас Науседа, Анджей Дуда, Алар Карис и Эгилс Левитс едут в Киев с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил литовский президент в своем Twitter-аккаунте.
"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - написал он и опубликовал фото с коллегами с железнодорожного вокзала.
Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"
В администрации польского президента заявили, что лидеры четырех стран проведут встречу с Зеленским в Киеве.
Стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против РФ.
Ранее мы писали, что недавно в Киев приезжал премьер Британии Джонсон.
Также сообщали, что президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС были с визитом в Киеве.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.