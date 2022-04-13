Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латви: Гитанас Науседа, Анджей Дуда, Алар Карис и Эгилс Левитс едут в Киев с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил литовский президент в своем Twitter-аккаунте.

"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - написал он и опубликовал фото с коллегами с железнодорожного вокзала.

Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"

В администрации польского президента заявили, что лидеры четырех стран проведут встречу с Зеленским в Киеве.

Стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против РФ.

Ранее мы писали, что недавно в Киев приезжал премьер Британии Джонсон.

Также сообщали, что президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС были с визитом в Киеве.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.