Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов объяснил внезапное появление в Киеве премьера Великобритании Бориса Джонсона тем, что иностранные представители совершают негласные визиты в Киев.

Об этом секретарь СНБО заявил в эфире телемарафона.

"Есть люди, которые посещают нашу столицу. Это происходит почти каждый день. У нас много друзей, которые нас поддерживают. Но не все они публичны, не все они появляются на телевидении и в СМИ. Происходят консультации, встречи", - сказал Данилов.

"Вчера у нас был бывший министр обороны США, с которым мы общались по поводу ситуации, связанной с происходящим на территории нашей страны", добавил секретарь СНБО Украины.

Напомним, во время визита Бориса Джонсона в Киев Владимир Зеленский прогулялся с ним по столице.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.