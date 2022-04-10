Во время визита Бориса Джонсона в Киев Владимир Зеленский прогулялся с ним по столице.

И уже много обсуждается, во что Зеленский и британский премьер были одеты.

На украинском президенте мы рассмотрели весьма бюджетные кроссовки американской торговой марки Saucony (специализируются на спортивной обуви для повседневной жизни и специализированных моделях для легкоатлетов).

Пара как у Зе называется JAZZ 81 и стоит $50. В Украине их изначальная цена была 3080 грн, но сейчас на распродаже можно приобрести со скидкой 50% за 1540 грн.

Флисовая кофта на молнии как у Зеленского в украинских военторгах стоит 386 грн, хлопковая футболка с символикой ВСУ 200 гривен, а тактические брюки бренда Rip с карманами карго - 1010 грн.

Отметим, что ранее до войны, для участия в учениях на полигоне и посещения горячих точек Донбаса Зе выбирал более "навороченную" экипировку. Как уже ранее сообщала "Страна", президент был замечен в дорогостоящей одежде от американского бренда 5.11 Tactical, который выпускает вещи для охотников, сотрудников силовых структур и активного отдыха.

Тогда мы распознали куртку модели Sabre 2.0 Jacket за 9270 гривен, брюки Tactical Duty Uniform за 2300 гривен, берцы Lowa Z6S GTX стоимостью около 5000 грн и даже специальные трекинговые носки под них.

И если нынешний военный лук Зеленского потянет всего на 3136 грн, то ранее его "военка" стоила в шесть раз дороже, более 18 000 грн.

Что касается Бориса Джонсона, то он появился в Киеве в темно-синем деловом костюме, изрядно поношенных классических туфлях, а также галстуке цвета синий "электрик". Примечательно, что такой же наряд на английском политике был в день объявления его победы на выборах.

Вполне вероятно, что пиджак и брюки на Борисе от бюджетной английской марки Oliver Brown. Ранее Джонсон уже был замечен в одежде этого дизайнера. Более того, тогда политик взял его напрокат для участия в одном из саммитов в конце прошлого года. Об этом писал британский таблоид Daily Mail. Источники из окружения чиновника сообщали, что на формирование стиля влияет его жена Керри.

Отметим, что стоит такой костюм порядка 495 фунтов стерлингов (18 953 грн), на распродаже 346 фунтов (13 248 грн), а в аренду на сутки его можно взять за 46 фунтов (1761 грн).

Многие модные критики Англии не раз говорили о неряшливом стиле своего премьер-министра. Мол костюм не по размеру сидит, галстук завязан не по протоколу (сильно длинный, чтобы визуально сделать мужчину стройнее), да и растрепанная прическа не раз поддавалась критике.

Однако, во время предыдущего своего визита в Киев Борис Джонсон при помощи своего наряда подал сигнал об расположенности по отношению к президенту Украины - британский премьер надел галстук зеленого цвета и это якобы созвучно с фамилией Зеленского (по крайней мере такой вывод сделал киевский собкорр BBC News Джеймс Вотерхаус).

Не обошлось без символизма и в этот раз. Некоторые рассмотрели в образе Джонсона цвета украинского флага. Речь идет о пшеничном цвет волос политика и галстуке, который по оттенку близок к голубому.

Напомним, вчера в Киев с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Известно об этом стало только в момент, когда началась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время официального брифинга по итогам переговоров Джонсон заявил, что Россия сильно ошиблась, намереваясь взять Киев за несколько часов. При этом отвод войск РФ из Киевской области политик назвал лишь временной мерой.

Спустя некоторое время после завершения встречи премьер Великобритании написал у себя в соцсети, что официальный Лондон предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Как стало известно СМИ, речь идет о поставках Великобританией в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также предоставлении кредитных гарантий на дополнительные 500 млн долларов по линии Всемирного банка.