Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский выступили на общем брифинге по итогам встречи в Киеве.

Публикуем главные тезисы из их заявлений:

1. Зеленский сказал, что страны Запада должны следовать примеру Британии в поддержке Украины.

2. Президент призвал полностью запретить импорт энергоносителей из России и дать Киеву оружие.

3. Зеленский сообщил, что они с Джонсоном обсуждали переговоры с Россией.

"Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль", - сказал президент.

4. Джонсон заявил, что в свой предыдущий, довоенный визит встречался с Зеленским в "другом помещении" - то есть лидеры, видимо, спускались в бункер.

5. Россияне рассчитывали захватить Киев "за считанные часы, но сильно ошиблись", сказал Джонсон.

6. "Отведение войск из-под Киева только временное", - заявил Джонсон.

7. Санкции против России будут усиливаться каждую неделю, пообещал премьер Британии. В том числе против энергетического сектора.

8. Джонсон процитировал философа Гераклита и сказал, что "война - отец перемен". Он сказал, что Запад будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы в нее никогда снова не вторглись.

9. Джонсон призвал "обеспечить победу Украины и поражение Путина".

Ранее после встречи Джонсон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной и финансовой помощи.

Также сообщалось, что Британия направит в Украину больше Джавелинов, NLAW и ПВО Starstreak.

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