В сети появились кадры, как проходят совещания президента Владимира Зеленского с руководителями силовых структур и СНБО в условиях военного положения. Судя по кадрам, можно предположить, что президент работает из защищенного бункера.

Снимки опубликованы в Телеграм-канале Зеленского.

"Совещание с членами правительства, руководством силовых ведомств и СНБО. Верим в силу нашей армии. Договариваемся с иностранными лидерами по поставкам нашему государству вооружения. Укрепляем международную поддержку Украины. Работаем каждый день", - подписаны фотографии.

Ранее мы писали, что основную работу по управлению государством Зеленский проводит из секретного и хорошо защищённого бункера в Киеве. Этот секретный объект остался в Украине еще со времен СССР и рассчитан на выживаемость даже в условиях тотальной ядерной войны.

Зеленский и его команда пользуются помещениями Офиса президента для встреч, интервью, брифингов, некоторых совещаний. Однако, по данным СМИ, основная работа проходит именно в защищенных помещениях бункера.

Напомним, что по неофициальной информации, у России в первые дни войны была задача ликвидировать лично президента. Хотя в Кремле опровергают информацию о планах властей РФ убить Владимира Зеленского.

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