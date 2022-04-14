Украинские города, пострадавшие в результате войны можно восстановить в течение двух лет при помощи "бронирования рабочей силы". Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в интервью "НВ".

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей", - рассказывает министр.

В первую очередь будут восстанавливать транспортное сообщение и будут ремонтировать здания, которые можно отремонтировать, а дальше приступят к полностью разрушенному жилью.

"Забронированные" работники будут заниматься исключительно теми задачами, для которых забронированы государством и не чем другим, в частности, они не будут подлежать мобилизации.

Напомним, владельцам разрушенного в результате войны жилья планируют компенсировать ущерб новыми квартирами.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.