Начинают бить тревогу родители российских военных, которые служили на затонувшем крейсере "Москва" и с тех пор считаются пропавшими без вести.

В частности, свою историю во "Вконтакте" рассказал россиянин Дмитрий Шкребец.

Его сын Егор проходил срочную службу на "Москве" с лета 2021 года и сейчас считается пропавшим без вести.

"Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь! Наглая и циничная ложь! Срочник, который не должен был принимать участия в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!", - пишет мужчина.

Его попытки получить информации о судьбе своего сына оказались безрезультативными, поэтому он написал сообщение в соцсети.

Позже с ним связались три семьи, которые также ищут информацию о своих пропавших без вести сыновьях, которые служили срочниками на "Москве": из Ялты, Алупки и Санкт-Петербурга.

"Сегодня вместе написали заявления в местном военкомате, завтра они будут в военном комиссариате Симферополя. Нам нужны письменные ответы на наши вопросы о нахождении наших детей, а не смс с картинками и пожеланиями молиться… Здесь на месте все отнеслись с участием к нашей беде, очень благодарны", - сообщил он.

Ранее военный аналитик заявил, что затонувший крейсер "Москва" мог потерять до половины экипажа.

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