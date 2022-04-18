В сети появились фото и видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент буксировки российского крейсера "Москва" после того, как его поразили украинские ракеты "Нептун".

Согласно данным OSINTtechnical, крейсер "Москва" буксировало морское спасательное судно "Шахтер".

Ранее мы писали, что вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России крейсеру "Москва" и на судне начался пожар.

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. "Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Также сообщалось, что затонувший крейсер "Москва" мог потерять до половины экипажа.

Напомним, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.