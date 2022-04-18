Англоязычный паблик OSINTtechnical (почти полмиллиона подписчиков, занимается анализом открытых данных - Ред.) публикует фото, на которых может быть запечатлен тонущий крейсер "Москва".

Сам автор заявляет, что не может проверить подлинность фотографии, но утверждает, что корабль на ней - крейсер класса "Слава" (к которым и принадлежит "Москва").

На опубликованных фотографиях видно, что крейсер склонился на левую сторону и тонет.

Ранее мы писали, что вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России крейсеру "Москва" и на судне начался пожар.

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. "Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Также сообщалось, что затонувший крейсер "Москва" мог потерять до половины экипажа.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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