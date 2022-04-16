Западная пресса продолжает анализировать последствия гибели российского крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля в Черном море.

Свое видение ситуации дает CNN.

1. Что означает потеря "Москвы" для военных действий России?

Наибольшее влияние это может оказать на моральный дух россиян. В качестве флагмана российского Черноморского флота "Москва" была одним из самых заметных его активов в войне в Украине. Хотя Россия тщательно обрабатывает новости о войне, скрыть внезапное отсутствие такого крупного корабля будет сложно. И его потеря вызовет сомнения в боеспособности РФ, вне зависимости от причины затопления (действия противника или случайность).

"Оба объяснения затопления "Москвы" указывают на возможные недостатки России: либо слабую противовоздушную оборону, либо невероятно слабые процедуры безопасности и контроля повреждений на флагманском корабле Черноморского флота", - считают аналитики Мейсон Кларк, Катерина Степаненко и Джордж Баррос из Института космических исследований.

Бывший капитан ВМС США Карл Шустер сказал, что сомнения раздирают Кремль.

"Это вызывает вопросы о военно-морской компетентности спустя 10 лет после того, как Путин объявил, что собирается восстановить возможности, боевой дух и профессионализм военно-морского флота. Похоже, он не смог сдержать ни одного из своих обещаний в отношении какой-либо военной службы России", - сказал Шустер.

Но мнения аналитиков о том, какое влияние окажет затопление на российское вторжение, разделились.

Многие считают это относительно небольшим ударом. По их словам, у России есть наземные системы и ударные самолеты, которые могут делать то же самое, что и крейсер. Однако они добавляют, что, если к затоплению действительно привела украинская ракета, российскому флоту придется переосмыслить свои действия, возможно, переместив корабли дальше от территории Украины и скорректировав свою противовоздушную оборону.

В Вашингтоне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что основной задачей "Москвы" была противовоздушная оборона российских сил в Черном море.

"Гибель, безусловно, повлияет на эту способность в ближайшем будущем", - сказал Кирби журналистам.

2. Урок для Китая?

Аналитики говорят, что в Восточной Азии тщательно изучат вопрос о затоплении, особенно если подтвердится, что военный корабль поразили украинские ракеты.

Пекин не исключает применения силы для установления контроля над Тайванем, что вызвало напряженность в отношениях с США, которые обеспечивают остров оборонительным вооружением.

Тимоти Хит, старший исследователь международной обороны в аналитическом центре RAND Corp., сказал, что удар по "Москве" покажет как Китаю, так и США "уязвимость надводных кораблей" в любом потенциальном военном столкновении.

Хит считает, что при таком сценарии ВМС США хотели бы держать свои надводные корабли подальше от противокорабельных ракет, которые Пекин накопил на материковой части Китая.

Китай, с другой стороны, должен знать, что Тайвань приобретает недорогие противокорабельные ракеты, подобные тем, которые, как утверждает Украина, поразили "Москву", говорит Хит.

Из-за этого "любое потенциальное китайское вторжение на Тайвань остается чрезвычайно рискованным заданием", сказал Хит.

Ранее "Страна" приводила разбор агентства Reuters ситуации с крейсером.

Reuters также сообщал, что на борту затонувшего крейсера "Москва" погибли члены его экипажа.