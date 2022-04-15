В Севастополе проходит неформальная акция прощания с крейсером Москва.

Украина заявляет, что он утонул после удара украинской ракеты Нептун, Россия причин гибели корабля не называет, говоря лишь о взрыве боезапаса.

До сих пор точно неизвестно, сколько членов команды погибло. В Минобороны РФ говорят, что команду эвакуировали на другие российские суда. По СМИ ходит неофициальная информация, что погибла большая часть экипажа включая капитана.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины. Украина заявила, что попала по кораблю ракетой "Нептун" собственного производства. В РФ же говорят, что на корабле произошел пожар. Также вчера в Минобороны России признали, что крейсер "Москва" затонул.

"Страна" ранее подробно рассказала, что случилось с крейсером "Москва" и что о нем известно.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.