В момент затопления крейсера "Москва" на море не было шторма, о котором заявляли в Минобороны РФ, частично этим объясняя потерю корабля.

Об этом свидетельствуют аналитики ВВС.

По данным приложения Windy, которое позволяет проверять погодные условия в прошлом, ветер в акватории Черного моря в районе Крыма не превышал 10 м/с. По международной морской шкале Бофорта, такой ветер в худшем случае считается "свежим" - для того, чтобы погода считалась "штормом", ветер должен быть в два раза сильнее.

"Мог ли шторм повлиять на остойчивость корабля во время буксировки и стать одной из причин того, что "Москва" затонула? Сказать сложно, поскольку нет информации о характере повреждений корабля. Например, БПК "Отважный", погибший в результате пожара и нескольких взрывов, затонул при более или менее спокойном море", - резюмирует журналисты.

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