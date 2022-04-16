Минобороны РФ сообщает, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели в Севастополе встречу с экипажем затонувшего ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Российской Федерации.

Публикуется также видео на котором стоят моряки, а адмирал говорит о том, как они дальше будут служить.

Сколько именно моряков было спасено после гибели крейсера, не говорится. Штатная численность экипажа корабля составляла более 500 человек.

Напомним, в Украине заявляют, что большую часть экипажа крейсера (включая капитана) спасти не удалось.

Ранее мы писали, что 13 апреля в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины. На следующий день корабль затонул.

Также мы сообщали, что в Киеве заявили, что по "Москве" был нанесен удар ракетами "Нептун".

"Страна" разбиралась, как это повлияет на расстановку сил в войне.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.