До половины экипажа мог потерять затонувший российский крейсер "Москва". Такой вывод сделал военный аналитик H.I. Sutton на основании спутниковых снимков с плаца, на котором построился личный состав крейсера и видеозаписи, опубликованной вчера Минобороны России.

Саттон подсчитал, что на построении присутствуют примерно 240 человек, в то время как приблизительный состав экипажа "Москвы" насчитывал около 510 человек.

Ранее мы писали, что вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России крейсеру "Москва" и на судне начался пожар.

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. "Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Напомним, что война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.