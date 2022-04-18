В Кременной Луганской области, которую сегодня взяли под контроль российские войска, обстреляли гражданскую машину. Предварительно четыре человека погибли, один ранен.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это небезопасно!", - пишет глава Луганской ОВА.

Напомним, Кременная - город к северо-западу от Рубежного. В случае его захвата российским войскам откроется дорога для захода в тыл к украинским силам, которые держат оборону в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

Напомним, власти Луганской области призвали жителей не медлить с эвакуацией.

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Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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