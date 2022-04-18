Российские войска ставят себе задачи получить полностью Донецкую и Луганскую области до Пасхи.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Ранее он говорил, что Путин ставит задачу добиться некой победы до 9 мая.

Напомним, секретарь СНБО рассказал, кто должен был возглавить Украину по плану России.

Также "Страна" сообщала, что секретарь СНБО уверен, что Путин по-прежнему хочет уничтожить руководство Украины.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.