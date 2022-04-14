Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что Россия в случае успеха вторжения и свержения Зеленского хотела поставить во главе Украины неких "людей в погонах". Но фамилии их не назвал, сказав лишь, что речь идёт о гражданах Украины, а не России.

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью ВВС.

Он отверг ранее ходившую информацию о том, что "марионеточное правительство", которое хотели создать в Киеве россияне, должны были возглавить Виктор Янукович, Евгений Мураев, Олег Царев или Виктор Медведчук.

"Я понимаю, кого они готовили на этот пост… Единственное, что могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах", – сказал Данилов.

Ранее мы публиковали список "оккупационного правительства", которое, по мнению британской разведки, Россия планировала поставить во главе Украины.

Позже, со ссылкой на данные американской разведки, издание Financial Times утверждало, что "марионеточное правительство", которое Кремль планировал поставить в Киеве, мог возглавить экс-нардеп и бывший заместитель главы фракции "Партии Регионов" в Верховной Раде 7 созыва Олег Царев.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.