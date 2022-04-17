Президент России Владимир Путин пока не хочет заканчивать войну и встречаться с Владимиром Зеленским.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в интервью Corriere Della Sera.

"В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение". Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло", - рассказал Драги.

Он также заявил, что Италия предложила ввести потолок цен на российский природный газ.

"Итальянское предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Европейском совете на основе общего документа, подготовленного Комиссией. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Европейского Союза по отношению к Москве — это оружие, которое нужно использовать. Ограничение цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день", — сказал Драги.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер, недавно побывавший в Кремле, заявил, что президент РФ Владимир Путин уверен в успехе в своей военной кампании в Украине - даже после того, как российские войска покинули северную часть страны.

Тем временем Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.