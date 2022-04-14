После того, как мировые лидеры начали говорить о том, что действия Росси в Украине могут быть признаны геноцидом, иностранные издания начали дискутировать о том, будут ли судить Путина за военные преступления и геноцид украинского народа.

Так, в The ​​Times вышла статья, в которой говорится, что западные лидеры не должны втягиваться в юридические дебаты о геноциде.

"Никто на Западе не может серьезно сомневаться в том, что вторжение России в Украину является актом варварства, с опрометчивыми обстрелами мирных жителей и убийствами беззащитных людей. Мир особенно потрясли убийства в Буче, городе под Киевом, которую вчера посетил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан с целью расследования военных преступлений", - пишет издание.

Когда Хан увидел братскую могилу за церковью, где украинцы эксгумировали 400 тел, многие из которых перед смертью подверглись пыткам, встал вопрос, можно ли назвать это варварство геноцидом.

Однако газета сомневается, что Путина вообще будут преследовать за геноцид.



Отметим, что геноцид - термин, обозначающий преступные действия, совершаемые по отношению к какой-либо группе людей с целью ее уничтожения. По религиозному, национальному или другому признаку. Так, геноцидом признан холокост, голодомор.

Напомним, что недавно президент США Джо Байден назвал действия РФ в Украине геноцидом. По его словам, доказательств об "ужасающих" действиях российских военных в Украине становится все больше. В США даже готовы уже признать действия России геноцидом украинского народа.

Однако не все мировые лидеры согласны с ним. Так, президент Франции Эммануэль Макрон считает украинский и русский народы братскими и отказался называть действия РФ в Украине "геноцидом". За это его жестко раскритиковали в Украине.

Соперница Макрона на выборах Марин Ле Пен и Генеральный секретарь ООН также не стали называть преступления РФ геноцидом.