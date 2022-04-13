Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил украинский город Буча в Киевской области. Также он назвал Украину "местом преступления" и заявил о необходимости его независимого расследования.

Об этом говорится в сообщении суда в Твиттере.

"Украина - место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда", - заявил Карим Хан.

"Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого нужно независимое и беспристрастное расследование", - добавил Хан.

О том, что в Украину для сбора доказательство о военных преступлениях РФ приедет миссия прокуроров, заявил 11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Миссию обещал обеспечить Карим Хан.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.