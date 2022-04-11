Боррель (в центре) заявил о международной миссии прокуроров. Фото: twitter.com/JosepBorrellF

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал отправку в Украину миссию сбора доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Об этом чиновник заявил 11 апреля.

"Я дам отчет в Совете по международным вопросам о поездке в Украину вместе с главой Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен - Ред.). Мы были свидетелями того, что там случилось - зверской агрессии российских войск против гражданского населения... Езжайте в Киев и убедитесь сами", - сказал Боррель.

После чего сообщил о расследовании этих преступлений.

"Мы начнем работу там нашей делегации. Мы обсудим, как лучше поддержать украинцев и как поддержать Международный уголовный суд. Я только что встречался с его главным прокурором Каримом Ханом. Мы обеспечим миссию прокуроров - украинских и международного суда", - заверил диплома.

По его словам, ЕС предоставит финансовую помощь для работы миссии.

Ранее Боррель призывал Евросоюз передать Украине больше оружия. Ведь, по его словам, все в Европе хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, однако имеет значение то, как она закончится.

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