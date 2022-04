Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал отправку в Украину миссию сбора доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Об этом чиновник заявил 11 апреля.

"Я дам отчет в Совете по международным вопросам о поездке в Украину вместе с главой Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен - Ред.). Мы были свидетелями того, что там случилось - зверской агрессии российских войск против гражданского населения... Езжайте в Киев и убедитесь сами", - сказал Боррель.

После чего сообщил о расследовании этих преступлений.

"Мы начнем работу там нашей делегации. Мы обсудим, как лучше поддержать украинцев и как поддержать Международный уголовный суд. Я только что встречался с его главным прокурором Каримом Ханом. Мы обеспечим миссию прокуроров - украинских и международного суда", - заверил диплома.

По его словам, ЕС предоставит финансовую помощь для работы миссии.

"I will debrief the #FAC about the travel to Ukraine. We have witnessed what is happening there. We are going to discuss how we can support better the Ukrainian people" HR/VP @JosepBorrellF

