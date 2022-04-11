Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал отправку в Украину миссию сбора доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Об этом чиновник заявил 11 апреля.

"Я дам отчет в Совете по международным вопросам о поездке в Украину вместе с главой Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен - Ред.). Мы были свидетелями того, что там случилось - зверской агрессии российских войск против гражданского населения... Езжайте в Киев и убедитесь сами", - сказал Боррель.

После чего сообщил о расследовании этих преступлений.

"Мы начнем работу там нашей делегации. Мы обсудим, как лучше поддержать украинцев и как поддержать Международный уголовный суд. Я только что встречался с его главным прокурором Каримом Ханом. Мы обеспечим миссию прокуроров - украинских и международного суда", - заверил диплома.

По его словам, ЕС предоставит финансовую помощь для работы миссии.

"I will debrief the #FAC about the travel to Ukraine. We have witnessed what is happening there. We are going to discuss how we can support better the Ukrainian people" HR/VP @JosepBorrellF

remarks ahead of today's #FAChttps://t.co/tXcHqh1QBD pic.twitter.com/MWPqxbFJ6F — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) April 11, 2022

Ранее Боррель призывал Евросоюз передать Украине больше оружия. Ведь, по его словам, все в Европе хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, однако имеет значение то, как она закончится.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.