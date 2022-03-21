Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не введет новых санкций против России в ближайшую неделю, но обсудит, что еще можно сделать.

Об этом Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции по итогам заседаний Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Формальное введение санкций требует определенную процедуру, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер. Но определенно саммит ЕС будет рассматривать, что еще может быть сделано", - сказал он.

Также Боррель не ответил на вопрос журналистов о том, существуют ли условия отмены санкций против России, или они введены навсегда.

"Я не буду спекулировать", - пояснил глава евродипломатии.

Ранее мы писали, что Боррель анонсировал обсуждение главами МИД ЕС санкций против нефтяной отрасли России.

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