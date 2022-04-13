Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото уничтоженных автомобилей в Буче Киевской области, откуда недавно ушли российские войска.

Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Геращенко.

"На многих машинах табличка с надписью "Дети". Но путинских террористов это не остановило" - написал Геращенко под фото.

На кадрах видно много расстрелянных легковых автомобилей, которые собраны в одном месте. На многих из них видны следы огня, видимо, после обстрела они загорелись.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас происходит в Буче.

Также писали, что после событий в Буче эмоциональный фон переговоров Украины и РФ изменился.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.