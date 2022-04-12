Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что во время оккупации Бучи войсками РФ в подвале в одном из домов около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет систематически подвергались изнасилованиям.

Об этом Денисова рассказала в комментарии BBС.

"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны. Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их до такой степени, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", - заявила Денисова.

Напомним, ранее омбудсмен Денисова рассказала о шокирующих случаях изнасилования детей российскими военными. По словам Денисовой, жертвами насилия стали 14-летняя девочка из Бучи (ее изнасиловали пять мужчин, и сейчас она беременна), а также мальчик 11 лет, тоже из Бучи. Его изнасиловали на глазах у матери.

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