Российское агентство "РИА Новости" начало выкладывать аудиозаписи, на которых слышен голос бывшего народного депутата Александра Ржавского, погибшего в Буче.

СМИ утверждает, что эти беседы экс-нардеп якобы вел с российскими военными 30 марта - за день до их ухода из Бучи (то есть давая понять, что убили его не войска РФ).

На одной из записей некий голос (как заверяет "РИА Новости", он принадлежит российскому военному) предлагает Ржавскому уехать из Бучи вместе с войсками РФ, которые как раз тогда покидали город. Иначе его жизни может угрожать опасность, когда украинская власть восстановится в Буче, дал понять военный.

Но голос якобы Ржавского сказал, что не хочет уезжать.

На другой пленке политик пытается договориться о доставке украинской гумпомощи в Бучу. От собеседников он просит гарантий безопасности для тех, кто привезет гуманитарку.

Ещё на одной записи голос якобы Ржавского рассуждает о насилии на Майдане, говорит, что для ЕС "мы никто" и упрекает украинскую власть в нежелании установить мир на Донбассе.

Информация о гибели экс-нардепа в Буче гуляла по сети еще несколько дней назад. Сообщалось, что политика якобы застрелили за то, что он "отказался налить водки".

Теперь, как видно, в России пытаются показать, что Ржавский без конфликтов общался с российскими военными, а последние ему даже предлагали помощь, опасаясь за его жизнь.

Правда, сейчас никто не может подтвердить подлинность этой записи.

Как писала "Страна", 11 апреля в Facebook Ржавского появилось сообщение от имени родственников, что его убили в Буче 27 марта российские солдаты.

Напомним, войска РФ покинули Киевскую область 1 апреля.