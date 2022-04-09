Президент Зеленский рассказал в интервью Bild, что глава правительства одной из стран Евросоюза затребовал доказательства, что резня в Буче не была постановкой Украины.

Об этом написал журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который и брал интервью у главы государства. Сообщение появилось в Twitter журналиста.

"Политик ЕС хотел доказательств того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой. На мой вопрос, был ли это глава правительства, Зеленский ответил "Да", - написал журналист. Но, по словам Ронцхаймера, Зеленский не назвал его имени.

Скриншот: Twitter/Paul Ronzheimer

Напомним, что 3 апреля появились сообщения, что в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу.

Несмотря на фото и видео доказательства, Россия категорически отрицает свою причастность к массовым убийствам мирных жителей в Буче. Так, специалисты Минобороны РФ обнаружили в опубликованных материалах "подлоги и фейки". Например, они говорили о том, что на трупах не было следов разложения, несмотря на то, что у некоторых трупов уже не было глаз от давности даты смерти.

Сразу после этого Евросоюз отправил своих расследователей в Бучу для изучения зверств над мирным населением. А иностранные СМИ опубликовали спутниковые снимки на которых явно видно, что погибшие люди лежали прямо на дорогах в те дни, когда там была российская армия.

7 апреля немецкая разведка заявила, что получила доказательства убийств оккупантами в Буче.