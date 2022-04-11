Многострадальная Буча постепенно возвращается к прежней жизни. Восстанавливаются поврежденные коммуникации и разгребаются завалы. На сегодня известно о 400 погибших.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

"С 31 марта марта у нас сохраняется полная тишина. Единственное, что слышно - когда в полях и на окрестностях города взрывотехники, саперы и ГСЧС планово подрывают собранные боеприпасы", - обьясняет секретарь горсовета.

Он также добавил, что в Буче активно восстанавливают коммуникации.

"Параллельно работают бригады газовиков, электриков, специалистов по водоснабжению и восстановлению интернета. Сегодня к нам прибыли 100 ремонтников от ДТЭКа - думаю, что с такими силами электроэнергия в первых объектах критической инфраструктуры появится уже в среду-четверг. А в остальных объектах отдельных районов на следующей неделе подключат электроэнергию. Также до конца этой недели ожидаем подачу воды и газа в микрорайоны", - рассказывает он.

Кроме того, в городе продолжаются поисковые работы.

"На сегодняшний день от рук оккупантов в Буче погибли более 400 человек. Поиском погибших занимается Нацполиция и наши коммунальщики. Тела людей, которые были похоронены на частных усадьбах или обочинах, эксгумируют, описывают и доставляют в морг. Каждый день мы находим большое количество погибших только в Буче - до отг массово ещё не дошли, так как поэтапно проводится разминирование территорий", - обьясняет секретарь горсовета.

Кроме этого, Шаправский заявил, что город разминировали на 60-70%.

"К процессу разминирования были привлечены очень много специалистов. Мы уже разминировали критическую инфраструктуру, общественные места, промзоны, сейчас проходимся по предприятиям и супермаркетам, чтобы они максимально быстро могли запустить свою работу. Осталось проверить многоэтажные жилые дома и еще ряд субъектов. Но в целом взрывотехников очень много и работают они быстро. Надеемся, что буквально до четверга-пятницы мы разминируем всю Бучу", - сказал он.

По словам Шаправского, в результате войны в Буче было разрушено много жилых домов.

"Разрушены около 70 частных домов с разной степенью повреждённым - есть и уничтоженные до фундамента. Полностью разрушен один пятиэтажный дом ЖК "Новая Буча" - по предварительным данным, он восстановлению не подлежит. Также около 20 объектов в городе с серьёзными повреждениями. В большинстве ЖК рашисты мародерили и грабили. Критическая инфраструктура более-менее целая, но пострадала водонапорная башня - там свыше 50 повреждений", - рассказал он.

Также в городе начал адресно работать медперсонал.

"Мы запустили дневной стационар, заработала экстренная медицинская помощь. Плюс на этой неделе ожидаем открытия городской больницы", - утверждает секретарь горсовета.

Шаправский считает, что до конца этой недели в Буче более-менее смогут функционировать городские службы и критическая инфраструктура.

"Но чтобы запускать в Бучу мирных жителей нам нужна как минимум эта и следующая неделя", - говорит он.

При этом в город начали возвращаться предприниматели.

"В Буче более-менее целы автозаправочные комплексы, даже есть топливо в подземных хранилищах - уже сегодня два представителя вернулись в город. Идёт процесс разминирования супермаркетов "АТБ" и "Фора" - они тоже готовы начинать работать. Возвращают банковские структуры и мелкий бизнес", - рассказывает Шаправский.

В то же время мирных жителей запускают в город только по прописке.

"Военные и наша тероборона отграничивают во въезде жителей, потому что не хочется усугубить гуманитарную ситуацию из-за большого наплыва людей. Хотя мы и объясняли, что в Бучу пока рано возвращаться, люди все равно массово пытаются проехать в город. Поэтому было принято решение, что запускать в город можно жителей с пропиской, чтобы они хотя бы упорядочили и отремонтировали свое жилье", — резюмировал Шаправский.

Напомним, что в братской могиле около храма в Буче обнаружили почти семь десятков убитых людей. Предстоит идентификация тел.

Также недавно стало известно, что в Буче российские военные убили экс-нардепа и дважды кандидата в президенты Украины Александра Ржавского.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.