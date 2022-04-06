В Гостомеле, видео из которого опубликовали ВСУ после ухода российских войск, пропавшими без вести считаются более 400 человек.

Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото- и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти", - сказал Думенко.

Напомним, Буча, Гостомель и Бородянка долгое время находились под контролем россиян. Населенные пункты были освобождены только в начале апреля.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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