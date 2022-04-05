В Гостомеле (Киевская область) удалось запустить мотор самолета-гиганта "Мрия", который серьезно пострадал во время боев.

Ролик с работающим на уцелевшем крыле двигателем публикуют Телеграм-каналы.

Из видео можно заключить, что как минимум один мотор самолета находится в рабочем состоянии.

После выхода российских войск из Гостомеля "Страна" публиковала фото из ангара, где стоит самолет "Мрия".

А позже пилот Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал видекадры уничтоженного украинского самолета.

"Я вижу одно: от этого экземпляра можно будет взять отдельные части для создания второго, восстановить ее не удастся", – сказал пилот о шансах восстановить самолет.

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