Появились фото и видео разрушений в городе Буча (Киевская область), который почти месяц был в оккупации.

От ударов врага в городе существенно пострадали жилые дома и предприятия.

Ранее секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский рассказал "Стране", что в результате обстрелов в городе было разрушено около 70 частных домов с разной степенью повреждений.

Также полностью разрушен ТЦ "Эпицентр" и несколько логистических складов.

Кроме того, в городе осталось большое количество сожженых и обстрелянных автомобилей.

На сегодняшний день в некоторых районах Бучи до сих пор нет газа, света и воды. Более того, почти на каждой улице города оборваны электропровода.

Впрочем, по словам Шаправского, электроэнергия в первых объектах критической инфраструктуры может появится уже на этой неделе, а в остальных объектах города - на следующей неделе. Также до конца этой недели в городе могут восстановить подачу воды и газа в отдельные микрорайоны.

Ранее мы публиковали фото кладбища расстрелянных и сгоревших машин в Буче.

А омбудсмен Денисова заявила, что в Буче российские солдаты систематически насиловали 25 девушек 14-24 лет в подвале одного из домов.

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