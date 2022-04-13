В Буче Киевской области полиция и сотрудники прокуратуры начали эксгумацию второй части захоронения убитых людей.

Об этом заявил руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко.

"Проводим раскопки и осмотр тел людей, убитых российскими военными. В могиле уже найдены 57 жертв", - сказал он.

По его словам, практически все жертвы, найденные в братской могиле, имеют следы пулевых и осколочных ранений.

"Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. Предварительно от 40 до 60 тел ещё находятся в могиле. Также на некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, а также есть тела со сломанными костями разных частей тела.

Преимущественно в могиле захоронены мужчины, это все гражданские люди, среди них только один полицейский. Также был найден труп женщины с двумя детьми. Следователи установили, что женщина хотела выехать из города но ее автомобиль расстреляли. Предварительно, по данным следователей, в Буче найдено более 250 тел убитых людей", - заявил Кравченко.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что в братской могиле на территории храма Андрея Первозванного в Буче обнаружили около 67 тел убитых людей. 8 апреля прокуроры начали проводить эксгумацию тел для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти.

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