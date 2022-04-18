Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Путин не отменил задачу уничтожения высшего политического руководства Украины.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

Напомним, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов, говоря о возможной гибели президента Украины Владимира Зеленского во время ударов по "центрам принятия решений", заявил, что "туда ему и дорога".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что российские власти хотят убить президента Владимира Зеленского. По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы "Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия".

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.