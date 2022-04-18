Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что битва на востоке Украины будет финальной фазой активной борьбы.

Об этом заявил в интервью ТСН бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

"Цели президента Путина изменились с декабря, когда он впервые начал угрожать НАТО, США и Украине. Его цели стали значительно менее значительными. Потому что сначала он угрожал всему НАТО в восточной Европе. А сейчас он угрожает Украине напрямую, адресуя свои угрозы президенту Зеленскому и украинскому правительству", – полагает эксперт.

Райан добавил, что сначала было понятно, что войска РФ нацелены захватить Киев и гораздо большие территории.

"Но сейчас президент Путин решил, что битва на востоке Украины будет финальной фазой этой активной борьбы. Война может еще продолжаться. Но активная борьба с быстрой атакой, которую мы видели от россиян, закончится этой фазой на востоке. И, возможно, президент Путин возьмет больше территории на востоке", - заявил отставной бригадный генерал.

Поэтому, по мнению Райана, к концу активных боев, которые начались в феврале, российские военные захватят значительные территории на юге и востоке Украины.

"Хотя они не достигли всех своих целей именно из-за храброго отпора украинских военных, Россия все равно достигнет многих целей", - считает американский эксперт.

Ранее на CNN предположили, что Путин рассматривает захват Донбасса как "утешительный приз".

"Страна" приводила мнение, почему Путин не напал на Украину раньше.