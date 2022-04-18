Владимир Путин подписал указ о присвоении воевавшей под Киевом 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание гвардейской.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что звание присвоено бригаде "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Украинские власти заявляют, что эта бригада дислоцировалась в Буче и обвиняют ее в участии в убийствах мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.