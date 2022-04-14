Из братской могилы возле церкви святого апостола Андрея Первозванного в Буче уже поднято 73 тела. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в братской могиле на территории храма Андрея Первозванного в Буче обнаружили около 67 тел убитых людей. 8 апреля прокуроры начали проводить эксгумацию тел для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти.

А 13 апреля в Буче начали эксгумацию второй части захоронения погибших, которые были расстреляны на улицах города.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.