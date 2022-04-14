В Бучу вернули водоснабжение и газ, на очереди электроэнергия
В Буче уже появились вода и газ. Подачу электроэнергии обещают восстановить 17 апреля. Об этом говорится в сообщении Бучанского горсовета в Facebook.
"Газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаз" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд. Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны",- рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
По его словам, для проверки всех сетей, подающих газ в жилье граждан, нужно время, поэтому работы активно ведутся и будут продолжаться в дальнейшем.
Напомним, в Буче начали эксгумацию второй части захоронения погибших, которые были расстреляны на улицах города.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.