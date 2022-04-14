В Буче уже появились вода и газ. Подачу электроэнергии обещают восстановить 17 апреля. Об этом говорится в сообщении Бучанского горсовета в Facebook.

"Газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаз" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд. Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны",- рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

По его словам, для проверки всех сетей, подающих газ в жилье граждан, нужно время, поэтому работы активно ведутся и будут продолжаться в дальнейшем.





Напомним, в Буче начали эксгумацию второй части захоронения погибших, которые были расстреляны на улицах города.

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