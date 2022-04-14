Львовянке сообщили о подозрении из-за поста в Facebook, который позволил идентифицировать расположение военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Женщина на личной страничке в Фейсбуке опубликовала пост с информацией, которая позволяла на местности определить расположение военнослужащих ВСУ.

Теперь ей инкриминируют ч.2.ст.114-2 УК (распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Его подозревают в помощи оккупанту.

Также писали, что СБУ задержала хакера, который обеспечивал российским военным мобильную связь в Украине.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.