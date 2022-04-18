Войска РФ начали наступление на юге в направлении Гуляйполя Запорожской области, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его данным, войска РФ зашли в 2-3 населенных пункта.

Об этом Арестович рассказал в эфире "Фейгин Live".

"Наконец-то южный фланг российской группировки пришел в движение, двинулся. Мы ждали этого дня… Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратненько, по ротной тактической группе проползая от населенного пункта ... Пока в первые два - три (населенные пункта) зашли, но наконец-то обозначили какое-то движение," - сообщил Арестович.

По его данным, на этом направлении находится около 10 тысяч российских военных.

О том, что РФ проводит наступательные действия на Запорожском направлении, в утренней сводке сообщал и Генштаб ВСУ.

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