В ближайшее время на востоке Украины будут тяжелые бои, а самая большая опасность для мирных граждан - в Харькове, Краматорске и Славянске.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он сообщил, что Украина знает о планах России, и что делать дальше. По его словам, российская армия сузила свои "наполеоновские планы" относительно большого окружения на Донбассе.

"Стали более трезво оценивать свои силы", - заявил Арестович.

Также он посоветовал харьковчанам быть очень осторожными.

"Большая кампания – всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", – заявил советник главы Офиса президента.

Ранее спикер украинского Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские войска завершают формирование наступательной группировки на востоке Украины.

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.